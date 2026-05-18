New York: movimento negativo per Royal Caribbean Cruises
(Teleborsa) - Ribasso per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che presenta una flessione del 2,68%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Royal Caribbean Cruises, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Royal Caribbean Cruises, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 249 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 260,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 244,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```