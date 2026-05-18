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New York: movimento negativo per United Health
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18 maggio 2026 - 16.10
Sottotono la
big delle assicurazioni sanitarie
, che passa di mano con un calo del 2,19%.
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