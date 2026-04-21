New York: in calo Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Retrocede la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , con un ribasso del 2,17%.



Lo scenario su base settimanale di Alnylam Pharmaceuticals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Alnylam Pharmaceuticals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 301,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 307,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 298,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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