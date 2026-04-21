New York: in calo Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Retrocede la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, con un ribasso del 2,17%.
Lo scenario su base settimanale di Alnylam Pharmaceuticals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Alnylam Pharmaceuticals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 301,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 307,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 298,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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