New York: peggiora Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società farmaceutica attiva nel settore biotech , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,29% sui valori precedenti.



L'andamento di Regeneron Pharmaceuticals nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico della società biotecnologica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 678 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 701,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 670,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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