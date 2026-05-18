Parigi: giornata depressa per Stellantis
(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione del 2,13%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo di Stellantis ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,383 Euro. Supporto a 6,308. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,458.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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