Parigi: calo per Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense , che tratta con una perdita del 2,23%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,95%, rispetto a -1,11% dell' indice di Parigi ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Stellantis restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 7,114 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 6,977. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 6,928, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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