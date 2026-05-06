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Parigi: giornata depressa per TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per TotalEnergies
Seduta in ribasso per la compagnia petrolifera e del gas francese, che mostra un decremento dell'1,87%.
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