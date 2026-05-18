Parigi: performance negativa per Saint Gobain
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di materiali edili, che tratta con una perdita del 2,55%.
La tendenza ad una settimana di Saint Gobain è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società attiva nell'edilizia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 72,17 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 72,99. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 71,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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