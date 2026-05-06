Parigi: scambi in forte rialzo per Saint Gobain
(Teleborsa) - Brilla il produttore di materiali edili, che passa di mano con un aumento del 7,27%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saint Gobain rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società attiva nell'edilizia. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 83,25 Euro. Primo supporto visto a 78,19. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 74,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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