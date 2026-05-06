Parigi: scambi in forte rialzo per Saint Gobain

(Teleborsa) - Brilla il produttore di materiali edili , che passa di mano con un aumento del 7,27%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saint Gobain rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società attiva nell'edilizia . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 83,25 Euro. Primo supporto visto a 78,19. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 74,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```