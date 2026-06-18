Milano 13:42
52.498 -0,18%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 13:42
10.395 -1,08%
Francoforte 13:43
24.907 -0,11%

Ariston Holding scambia in rosso a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Ariston Holding scambia in rosso a Piazza Affari
Pressione sul produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,14%.
Condividi
```