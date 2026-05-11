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Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding
Balza in avanti il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.
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