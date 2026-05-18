Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Italgas
(Teleborsa) - Pressione sul più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Italgas, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9,56 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 9,75. Il peggioramento di Italgas è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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