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Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Banco BPM
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 12.30
Scende sul mercato la
banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che soffre con un calo del 5,53%.
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