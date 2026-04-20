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Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Banco BPM

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Banco BPM
Scende sul mercato la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che soffre con un calo del 5,53%.
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