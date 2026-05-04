Piazza Affari: rosso per Italgas

(Teleborsa) - Composto ribasso per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa , in flessione del 2,19% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Italgas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 10,51 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 9,85 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Italgas è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 10,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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