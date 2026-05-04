Piazza Affari: rosso per Italgas
(Teleborsa) - Composto ribasso per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Italgas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 10,51 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 9,85 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Italgas è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 10,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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