Piazza Affari: in calo Recordati

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo farmaceutico , con una flessione del 2,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Recordati evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società farmaceutica rispetto all'indice.





Tecnicamente, Recordati è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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