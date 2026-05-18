Piazza Affari: in calo Recordati
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo farmaceutico, con una flessione del 2,18%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Recordati evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società farmaceutica rispetto all'indice.
Tecnicamente, Recordati è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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