Recordati, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo a 1,34 euro

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria di Recordati ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione del saldo del dividendo 2025 di 0,71 euro per azione, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e pagamento il 20 maggio. Il dividendo complessivo per l'esercizio 2025 ammonta a 1,34 euro per azione (+5,5% rispetto a 1,27 euro nel 2024), di cui 0,63 euro già corrisposti come acconto a novembre 2025.



L'assemblea ha rinnovato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, con Myriam Amato presidente (lista minoranza) e Lucia Foti Belligambi ed Ezio Simonelli sindaci effettivi (lista maggioranza Rossini S.àr.l., 46,82% del capitale).



Ha inoltre approvato il Piano di Performance Shares 2026-2028, il rinnovo del buyback fino a 2 milioni di azioni per un esborso massimo di 110 milioni, e in sede straordinaria una delega quinquennale al CdA per aumenti di capitale e obbligazioni convertibili fino al 10% del capitale sociale.

Condividi

```