Piazza Affari: movimento negativo per Moncler

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda nota per i piumini , che presenta una flessione del 3,18%.



Lo scenario su base settimanale di Moncler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 47,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 48,61. Il peggioramento dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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