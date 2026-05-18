Piazza Affari: movimento negativo per Moncler
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda nota per i piumini, che presenta una flessione del 3,18%.
Lo scenario su base settimanale di Moncler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 47,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 48,61. Il peggioramento dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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