Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Moncler

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda nota per i piumini , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.



La tendenza ad una settimana di Moncler è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 55,61 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 54,39. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 53,59 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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