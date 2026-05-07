Piazza Affari: scambi in positivo per Moncler
(Teleborsa) - Bene l'azienda nota per i piumini, con un rialzo del 2,40%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moncler rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 55,93 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 54,75. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 57,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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