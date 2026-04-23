Piazza Affari: scambi negativi per Moncler

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda nota per i piumini , che tratta con una perdita del 3,50%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Moncler subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 55,18 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 53,42. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 52,8 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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