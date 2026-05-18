Piazza Affari: scambi negativi per Saipem
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saipem rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della società ingegneristica italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,639 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,495. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,783.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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