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RCS scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
RCS scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Si muove in perdita il gruppo editoriale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,53% sui valori precedenti.
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