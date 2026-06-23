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ACS scivola in fondo al mercato di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
ACS scivola in fondo al mercato di Madrid
A picco Actividades de Construccion y Servicios, che presenta un pessimo -3,87%.
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