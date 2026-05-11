Renovalo, Cilli: 2025 anno di transizione verso settore pubblico e clientela corporate

Renovalo





(Teleborsa) -è una realtà specializzata nel settore dell'edilizia e della riqualificazione energetica, attiva nella gestione di commesse complesse sia per la clientela privata che per il segmento corporate e pubblico."Iltemporanea rispetto ai bilanci degli anni precedenti, poiché, pur mantenendo un valore della produzione pressoché in linea con gli esercizi fino al 2024, ci siamo mossi in un contesto di. La nostra azienda viene da un mercato prevalentemente, fortemente interessato dai; durante il 2025 è stata effettuata una variazione delle linee di business principali, convergendo verso l'o su, quindi privata ma". Lo ha detto Guerino Cilli, Amministratore delegato di Renovalo, in un'intervista a Teleborsa.Il conto economico 2025, ha proseguito l'Ad, "è stato caratterizzato dache si sono ripercossi in modo determinante sull', che ha registrato una perdita di circa 14 milioni di euro, poi adjusted a 5,8 milioni. La, così come il patrimonio netto. Il MOL, che per noi è un valore determinante, che indica ilche registriamo sui nostri cantieri, risulta positivo, seppur lievemente, delineando un andamento del".Guardando allo sviluppo del business nel prossimo futuro, Cilli ha sottolineato che ilè stato "approcciato cone unsui numeri previsti per la durata del quadriennio". La scelta di un arco temporale di quattro anni, ha aggiunto, "permette di rappresentare meglio sia l', sia ile il mantenimento di una. L'implementazione del pianoche non sia quella generata strutturalmente nell'ambito del business", ha chiarito l'Ad.Con la prossima semestrale verranno fornite le prime visioni sui risultati del piano industriale, che prevede un ", per arrivare a un valore consolidato tra i 65 e i 70 milioni", ha spiegato Cilli."Questo percorso prevede lae il consolidamento della presenza neiapprocciati a partire dal 2024, e specificamente il settore, mentre per quello della, in cui già eravamo presenti, possiamo proporre un ecosistema di prodotti di sempre maggiore appeal”, ha concluso Guerino Cilli.