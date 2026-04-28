Metro 5, utile 2025 sale a 16,7 milioni di euro. Ok da soci a dividendi per 14,9 milioni

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Metro 5 ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2025, confermando un andamento positivo e il consolidamento del percorso di crescita avviato negli ultimi anni. In particolare, la società ha registrato un fatturato pari a 98,1 milioni di euro, un EBITDA di 63,3 milioni di euro e un EBIT di 39,9 milioni di euro, chiudendo l'esercizio con un utile netto pari a 16,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 14 milioni di euro registrati nel 2024. L'assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi 14,9 milioni di euro.



Metro 5 ha trasportato oltre 47 milioni di passeggeri nel corso del 2025, 5 milioni di passeggeri in più rispetto al 2023. La società parla di un risultato che rafforza il ruolo della linea nel sistema della mobilità milanese e conferma l'apprezzamento degli utenti per un servizio efficiente, affidabile e sempre più integrato con le esigenze della città.



"La Relazione Finanziaria Annuale 2025 restituisce l'immagine di una società capace di coniugare disciplina gestionale e visione strategica - dichiara l'AD Serafino Lo Piano - In un contesto in continua evoluzione, sono i numeri a fornire una misura oggettiva del lavoro svolto e della solidità del nostro percorso. I risultati conseguiti non rappresentano un punto di arrivo, ma una leva per proseguire e migliorare ancora. Continuiamo a svolgere il nostro lavoro per la mobilità milanese, con l'ambizione di generare valore duraturo per la città e per tutti i nostri stakeholder".

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