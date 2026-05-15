Renovalo, oltre 40 milioni il valore delle commesse già contrattualizzate a fine marzo

(Teleborsa) - Al 31 marzo 2026 il valore delle commesse già contrattualizzate di Renovalo è pari a oltre 40 milioni di euro (61 commesse:

43 retail/condomini, 8 pubblico, 10 corporate). Di queste, le commesse di natura pubblica rappresentano il 50% del totale (43% a fine dicembre 2025), in linea con gli indirizzi strategici definiti dal management.



Al backlog si aggiunge inoltre una pipeline in crescita, di proposte progettuali presentate, attualmente in fase di gara, per un valore complessivo pari a circa 264 milioni, di cui 76 milioni riferibili al segmento retail (227 commesse) e 188 milioni relativi a gare pubbliche e corporate (18 commesse).



"In linea con quanto delineato nel Piano Industriale 2026-2029, continuiamo a investire nel rafforzamento organizzativo, nelle competenze tecniche e nell’integrazione delle società del Gruppo, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Renovalo come operatore di riferimento nel segmento midmarket delle costruzioni e della riqualificazione immobiliare." ha commentato l'Ad Guerino Cilli.

E ha aggiunto "A partire dai prossimi comunicati periodici introdurremo inoltre una nuova metrica di KPI maggiormente coerente con l’evoluzione strategica del Gruppo e con il nuovo assetto industriale. Riteniamo fondamentale fornire al mercato indicatori che rappresentino in modo più efficace la qualità del backlog, la visibilità dei ricavi futuri, la capacità commerciale e l’impatto industriale ed ESG delle nostre attività”.



I KPIs sulla sostenibilità e impatto ambientale, costantemente monitorati dal Gruppo evidenziano, al 31 marzo 2026, 5.230 tonnellate di Co2 risparmiate su base annua grazie agli interventi realizzati e in corso di realizzazione (338.524 mq di sviluppo), corrispondenti ad un equivalente di 289.320 alberi piantumati.

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