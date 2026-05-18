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Francoforte 17:35
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USA, Indice NAHB in maggio

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USA, Indice NAHB in maggio
USA, Indice NAHB in maggio pari a 37 punti, in aumento rispetto al precedente 34 punti (la previsione era 34 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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