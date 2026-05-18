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/ USA, Indice NAHB in maggio
USA, Indice NAHB in maggio
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18 maggio 2026 - 16.05
USA,
Indice NAHB in maggio pari a 37 punti
, in aumento rispetto al precedente 34 punti (la previsione era 34 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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