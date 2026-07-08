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Vendite ingrosso USA (MoM) in maggio

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Vendite ingrosso USA (MoM) in maggio
USA, Vendite ingrosso in maggio su base mensile (MoM) +3,4%, in aumento rispetto al precedente +2,2%.
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