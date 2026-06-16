Milano 15:57
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Prezzi import USA (MoM) in maggio

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Prezzi import USA (MoM) in maggio
USA, Prezzi import in maggio su base mensile (MoM) +1,9%, in calo rispetto al precedente +2% (la previsione era +0,9%).
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