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Scorte ingrosso USA (MoM) in maggio

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Scorte ingrosso USA (MoM) in maggio
USA, Scorte ingrosso in maggio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,3%).
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