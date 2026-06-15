Immobiliare USA, l'indice NAHB a giugno scende a 35 punti

(Teleborsa) - Peggiora l'indice NAHB che misura la fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni. Secondo la Associazione nazionale dei costruttori, a giugno 2026 la fiducia dei costruttori sul mercato delle case unifamiliari di nuova costruzione è scesa di due punti, attestandosi a quota 35. Gli analisti avevano stimato un calo più contenuto a 36 punti.



Le attuali condizioni di vendita sono scese di due punti a 38. Le aspettative di vendita nei prossimi sei mesi si sono mantenute stabili a 45. Il traffico dei potenziali acquirenti è rimasto invariato a 25.



L'ultimo sondaggio ha inoltre rivelato che il 35% dei costruttori ha tagliato i prezzi a giugno, rispetto al 32% di maggio; la riduzione media dei prezzi è stata del 6%, lo stesso tasso del mese precedente. L'utilizzo degli incentivi alle vendite è stato del 62%, leggermente in aumento rispetto al 61% di maggio, e per il quindicesimo mese consecutivo questa quota ha raggiunto il 60% o più.



(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)

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