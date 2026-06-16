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Permessi edilizi USA (MoM) in maggio

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Permessi edilizi USA (MoM) in maggio
USA, Permessi edilizi in maggio su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente +4,4%.
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