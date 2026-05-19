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3i Group, prevale lo scenario rialzista a Londra

Migliori e peggiori, In breve
3i Group, prevale lo scenario rialzista a Londra
Seduta decisamente positiva per la società d'investimenti con sede a Londra, che tratta in rialzo del 4,27%.
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