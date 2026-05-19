Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Apprezzabile rialzo per il CABLE, in guadagno dello 0,80% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3465. Supporto a 1,3359. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3571.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)