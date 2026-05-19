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Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Apprezzabile rialzo per il CABLE, in guadagno dello 0,80% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3465. Supporto a 1,3359. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3571.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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