Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 116,22 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 11 a domenica 17 maggio, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 116,22 euro/MWh, in diminuzione dell'11,6% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,383 milioni di MWh (+3,1%), con la liquidità all'83,7%.



I prezzi medi si sono attestati tra 95,31 €/MWh della Sicilia e 124,67 €/MWh di Nord e Centro Nord.

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