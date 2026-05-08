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Carburanti, prezzo medio benzina a 1,934 euro e diesel a 2,026 euro

Energia, Finanza
Carburanti, prezzo medio benzina a 1,934 euro e diesel a 2,026 euro
(Teleborsa) -

Il prezzo dei carburanti si conferma su livelli elevati, con un greggio che, a fasi alterne, si conferma a cavallo dei 100 dollari al barile. Secondo l'ultimo monitoraggio dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 8 maggio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è in crescita,

Il prezzo indicato è pari a 1,934 euro/l per la benzina e 2,026 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,000 euro/l per la benzina e 2,093 euro/l per il gasolio.

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