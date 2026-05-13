Carburanti, prezzo medio alla pompa resta sotto i 2 euro

Self benzina a 1,930 €/l, gasolio a 1,992 €/l

(Teleborsa) - Il prezzo dei carburanti si conferma al di sotto dei 2 euro al litro, tetto sfondato in scia all'impennata delle quotazioni petrolifere su nuovi record pluriennali nelle scorse settimane.



In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 13 maggio 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service' e sceso per il diesel, mentre resta pressoché stabile o con leggeri aumenti per la banzina.



Lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1,930 euro/l per la benzina (da da 1,929 di ieri) e 1,992 euro/l per il gasolio (da 1,997 precedente). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,004 euro/l per la benzina (da 1,999 euro) e 2,068 euro/l per il gasolio (da 2,073 euro).

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