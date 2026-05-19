Commercialisti: focus sul budget di tesoreria

(Teleborsa) - “Il budget di tesoreria: principali funzioni e aspetti operativi” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. La pubblicazione è stata realizzata dalla Commissione di studio del Consiglio nazionale “Finanza e reporting”, operante nell’ambito dell’area di delega “Finanza aziendale”, alla quale è delegato il vicepresidente del Consiglio nazionale Antonio Repaci. L’elaborato completa il percorso avviato con il documento “La gestione dei Cash Flow nella relazione con la banca – Gli effetti del Past Due a 30 giorni”, pubblicato il 30 ottobre 2025.



La coerenza metodologica tra i due elaborati risiede nella scelta del flusso di cassa, e non del reddito contabile, quale elemento intorno al quale ruota l’intera analisi. Il sistema bancario oggi valuta il merito creditizio con uno sguardo attento alla liquidità prospettica e non solo all’utile storico. Un bilancio in attivo certifica il passato, mentre una previsione affidabile dei flussi governa il futuro. La necessità di adottare una simile prospettiva non proviene solo dalla prudenza imprenditoriale, ma anche dalle linee guida EBA sulla definizione di default, dalle disposizioni del Codice della Crisi in materia di adeguati assetti organizzativi e dai modelli di rating di Basilea. L’informativa forward looking non è un’opzione riservata solo alle grandi imprese strutturate, ma è il linguaggio che il sistema bancario ha già adottato e al quale ogni impresa, indipendentemente dalla dimensione, deve essere in grado di rispondere.



“Il budget di tesoreria – è scritto nella presentazione del documento - costituisce il fulcro della pianificazione finanziaria aziendale, rappresentando molto più di un semplice strumento contabile. Esso si configura come una vera e propria mappa strategica che orienta le decisioni imprenditoriali attraverso la previsione e il controllo dei flussi monetari. In un contesto economico caratterizzato dalla crescente volatilità e complessità operativa, la capacità di anticipare con precisione le dinamiche di cassa diventa un fattore critico di successo che distingue le organizzazioni resilienti da quelle maggiormente vulnerabili alle turbolenze di mercato. La moderna gestione della tesoreria aziendale richiede un approccio sistemico che integri analisi quantitative sofisticate con una comprensione profonda delle dinamiche operative dell’impresa. Il budget di tesoreria emerge, quindi, come il ponte concettuale tra la pianificazione strategica di lungo periodo e l’operatività quotidiana, traducendo obiettivi astratti in parametri misurabili. Attraverso questo strumento, la governance aziendale può non solo monitorare la salute finanziaria dell’organizzazione, ma anche identificare proattivamente opportunità di ottimizzazione e potenziali criticità”.

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