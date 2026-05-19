Digital Value, delisting il 27 maggio dopo successo OPA

(Teleborsa) - Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni delle azioni di Digital Value nelle sedute di lunedì 25 maggio 2026 e martedì 26 maggio 2026, e il delisting a partire dalla seduta di mercoledì 27 maggio 2026 dopo il successo dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors. I risultati definitivi dell'offerta mostrano che è stato raggiunto il 93,59% del capitale. L'offerente eserciterà il diritto di acquisto e adempirà all'obbligo di acquisto, dando corso ad un'unica procedura, avente ad oggetto la totalità delle azioni residue.

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