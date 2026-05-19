Ferrari in pole nel paniere del FTSE MIB
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Ferrari, che mostra una risalita del 4,13%, collocandosi in vetta al paniere dei titoli a più ampia capitalizzazione, di riflesso alla partenza forte al Nyse, dove la casa d'auto di Maranello evidenzia un rialzo superiore al 3%. Il titolo resta in tensione in vista del prossimo debutto della Ferrari Luce, in calendario per il 25 maggio, che segnerà un passo decisivo verso la nuova era delle auto elettriche.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il cavallino rampante di Maranello mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,61%, rispetto a -2,39% del principale indice della Borsa di Milano).
Il quadro tecnico di Ferrari segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 282,2 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 292,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 276.
```