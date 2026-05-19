Piazza Affari: risultato positivo per Ferrari

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Ferrari , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 280,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 284,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 278,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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