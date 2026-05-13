FiberCop, Massimo Sarmi: “Stiamo costruendo una rete sempre più capillare e innovativa per sostenere la crescita digitale del Paese”

(Teleborsa) - "FiberCop ha raggiunto in questi primi quasi due anni risultati concreti: abbiamo collegato circa 15 milioni di unità immobiliari con la fibra FTTH sia attraverso il nostro piano autonomo sia completando i lavori del PNRR nei tempi e nei costi previsti, in tutti i lotti assegnati". Lo ha dichiarato oggi, Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, nell’ambito dell’evento "Telecommunications of the Future", l'appuntamento dedicato ai temi delle telecomunicazioni, dei satelliti, dell’intelligenza artificiale, dei data center e del cloud come asset strategici per l’Italia digitale.



"Stiamo portando avanti un piano da 10 miliardi di euro, da luglio 2024 al 2027, per arrivare a collegare con la banda ultralarga oltre 20 milioni di unità immobiliari al 2027 e allo stesso tempo sviluppare un’infrastruttura sempre più capillare, resiliente e ad alte prestazioni, in grado di supportare la crescita dell’intelligenza artificiale, del cloud, dei data center e dei nuovi servizi digitali avanzati. FiberCop sta evolvendo la rete da semplice infrastruttura di accesso a piattaforma tecnologica abilitante per il nostro Paese, investendo in innovazione, sicurezza delle comunicazioni e nuove soluzioni per il monitoraggio attraverso la fibra ottica delle infrastrutture critiche, degli eventi sismici e atmosferici, e del territorio", conclude Sarmi.

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