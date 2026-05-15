FiberCop conferma la guidance 2026, risultati primo trimestre in linea con attese

(Teleborsa) - FiberCop, società attiva nello sviluppo della rete di accesso fissa per le telecomunicazioni, ha pubblicato oggi i principali indicatori di performance relativi al primo trimestre 2026, che evidenziano risultati finanziari e operativi complessivamente in linea con il budget, sostenuti dal progresso del piano di rollout FTTH, da una solida liquidità, dalle efficaci azioni di gestione del debito e dalla conferma della guidance 2026.



I risultati del primo trimestre 2026 mostrano ricavi pari a 888 milioni di euro e un EBITDAaL organico di 391 milioni di euro. Come previsto, i ricavi del segmento B2C riflettono la migrazione tecnologica, sebbene tale transizione abbia beneficiato di una crescita significativa delle nuove linee FTTH. Continua la riduzione dei costi operativi, grazie al progressivo sviluppo delle iniziative volte a migliorarne l’efficienza.



Come previsto, l’EBITDAaL del primo trimestre 2026 rispetto al primo trimestre 2025 è risultato in leggera flessione, pari a 15 milioni di euro, con una riduzione dei ricavi di 34 milioni di euro compensata dalla flessione di 19 milioni di euro dei costi operativi inclusi i costi di locazione, per un margine stabile al 44%. Come già comunicato, i benefici dell’EBITDAaL organico si concentreranno nel secondo semestre del 2026 per via dello sviluppo graduale delle iniziative sui ricavi e sulle spese operative.



La guidance è confermata, sulla base delle stime attuali della società, con una previsione di crescita dell’EBITDAaL organico vicina al 10% nel 2026 su base pienamente comparabile.



Gli investimenti totali nel primo trimestre del 2026 sono stati pari a 462 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, in linea con l’accelerazione del piano di espansione della rete FTTH della società. Le Unità Immobiliari (UI) coperte in tutta Italia hanno superato 14,6 milioni di unità (+300 mila rispetto alla fine dell’esercizio 2025 e un aumento di 2,2 milioni rispetto al primo trimestre 2025), in linea con le aspettative e pari al 72% del totale delle UI che la società prevede di coprire entro il 2027. Gli investimenti totali comprendono 120 milioni di euro di investimenti in manutenzione, in calo rispetto all’esercizio precedente, e riflettono i notevoli risparmi ottenuti nell’attuazione del PNRR. L’attività di investimento di FiberCop sottolinea l’impegno della Società a portare la rete FTTH al 100% delle UI target entro il 2027, compresi gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro la scadenza fissata per la metà del 2026.



La disponibilità di cassa ammonta a 1,8 miliardi di euro, portando il margine di liquidità di FiberCop a 3,9 miliardi di euro se sommata alle linee di credito revolving già concesse e interamente disponibili, che coprono le scadenze del debito fino al 2029. Su base Pro-Forma, tenendo conto delle ultime operazioni di finanziamento, il margine di liquidità si attesta a 4,8 miliardi di euro.



L'indebitamento netto alla fine del primo trimestre del 2026 ha raggiunto 11,4 miliardi di euro (in aumento rispetto ai 10,9 miliardi di euro registrati a fine 2025, per sostenere l’accelerazione prevista del piano di investimenti).



Dall'inizio del 2026, FiberCop ha portato a termine con successo un’operazione di "amend & extend" e di repricing sulla maggior parte delle sue linee di credito, pari a 7,6 miliardi di euro, l’emissione di 1 miliardo di euro di nuove obbligazioni senior garantite con scadenza 2031, un’emissione aggiuntiva di 500 milioni di euro di tali titoli in concomitanza con un’offerta pubblica di acquisto sulle obbligazioni in scadenza nel 2027 e nel 2028 e uno storico accordo di finanziamento da 1 miliardo di euro con la Banca europea per gli investimenti.

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