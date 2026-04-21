FiberCop: a Carrara prosegue posa nuova rete in fibra ottica

(Teleborsa) - FiberCop prosegue i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Carrara. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno già coinvolto oltre il 60% delle unità immobiliari, con l’obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci.





L’infrastruttura digitale interamente finanziata da FiberCop a Carrara, può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione dei cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.





I residenti possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.





“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio” – dichiara Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro di FiberCop. “La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.







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