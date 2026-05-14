Ue, FiberCop: "Bene obiettivi FTTH, ma switch-off FTTC mette a rischio investimenti e concorrenza"

(Teleborsa) - "FiberCop condivide l’obiettivo europeo di accelerare la diffusione della fibra FTTH e sta sostenendo questo percorso con un piano di investimenti da 10 miliardi entro il 2027 e un piano di decommissioning delle centrali in rame avviato". E' quanto dichiarato da Angela Gargani, Public Affairs Director di FiberCop e Simona Girolamo, Responsabile European Regulatory Affairs and Antitrust, durante l’audizione dell'audizione in commissione Politiche Ue della Camera, nell'ambito del regolamento reti digitali.



"L’introduzione di un obbligo di switch-off generalizzato, inclusa la rete FTTC, - sottolineano - che è una rete principalmente in fibra e con prestazioni elevate, risulta però non necessaria né proporzionata rispetto agli obiettivi della transizione digitale".



"Un intervento regolatorio troppo invasivo rischia di compromettere gli investimenti, penalizzare i consumatori e ridurre la libertà di scelta. È fondamentale preservare un approccio basato su neutralità tecnologica, sostenibilità economica e tutela della concorrenza. Gli obiettivi del Digital Decade - concludono - possono essere raggiunti con strumenti flessibili, valorizzando il ruolo del mercato e delle specificità nazionali".

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