Borgonovo Val Tidone: al via la rete in fibra ottica FTTH di FiberCop

(Teleborsa) - Avviata la campagna "Fatti della stessa fibra" dal Comune di Borgonovo Val Tidone insieme a FiberCop, con l’obiettivo di portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop — gestore dell’infrastruttura digitale più capillare ed estesa del Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici — è stata ufficialmente avviata oggi con la firma del protocollo d’intesa.



"L’avvio di questo progetto rappresenta un passo importante e significativo per il futuro della nostra comunità. Portare la fibra ottica a Borgonovo Val Tidone significa offrire a cittadini e imprese nuove opportunità di crescita, innovazione e sviluppo, riducendo al tempo stesso il divario digitale. Si tratta di un’infrastruttura strategica che migliorerà la qualità della vita rendendo il nostro territorio più attrattivo e competitivo e i servizi più efficienti e sostenibili. Presto ci sarà un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza tutti i dettagli del progetto. Ringraziamo FiberCop per questa collaborazione che guarda concretamente al futuro del nostro paese", ha sottolineato la Sindaca Monica Patelli.



Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Borgonovo Val Tidone avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare. Predisposta la connessione, l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete. Nei prossimi giorni saranno resi noti i canali informativi dedicati alla campagna attraverso i quali poter verificare la copertura di rete, ricevere informazioni, assistenza, e aderire.



I lavori, già avviati nella zona Palazzetto, proseguiranno coinvolgendo progressivamente la zona Parco e nelle vie del centro del Comune, fino a coprire entro la fine del 2026 l’intero territorio municipale. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.



Con l’iniziativa "Fatti della stessa Fibra", FiberCop conferma il proprio impegno nell’accelerare la trasformazione digitale del Paese e dei suoi territori. Un nuovo approccio che pone i cittadini e le imprese al centro del percorso di digitalizzazione delle comunità, semplificando l’esperienza di attivazione del servizio FTTH e promuovendo un utilizzo più consapevole delle opportunità della connettività.





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