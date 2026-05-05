Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:14
28.061 +1,48%
Dow Jones 20:14
49.299 +0,73%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Francoforte: rosso per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Hellofresh
Composto ribasso per Hellofresh, in flessione del 2,37% sui valori precedenti.
Condividi
```