Francoforte: risultato positivo per Hellofresh

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hellofresh , in guadagno del 2,23% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hellofresh rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Hellofresh mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,644 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,542. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,746.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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