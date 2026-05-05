Francoforte: performance negativa per Hellofresh
(Teleborsa) - Composto ribasso per Hellofresh, in flessione del 2,37% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Hellofresh sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,651 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,417. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,885.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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