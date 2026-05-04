Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hellofresh , con una variazione percentuale del 3,48%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hellofresh rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Hellofresh è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,885 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,684. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,086.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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